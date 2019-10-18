Владельцы iPhone получили бесплатное безлимитное хранилище в облаке Google вместо владельцев Pixel 4

Но если быть до конца честным, все не так просто, как могло показаться бы на первый взгляд. У владельцев смартфонов от Apple и вправду есть возможность загружать свои фотографии в оригинальном качестве в облако Google без ограничений. Но это не связано с какими-то партнерскими отношениями между двумя компаниями, все куда проще. Дело в том, что iPhone и iPad делают снимки в формате HEIC, который в свою очередь имеет лучшие алгоритмы сжатия, чем привычный JPEG. И именно в связи с этим сервис Google Photos, который хранит фотографии в облаке, не сжимает исходный материал с iPhone, так как в таком случае фотографии начали бы занимать еще больше места, что противоречит логике работы сервиса. В итоге получается, что владельцы смартфонов и планшетов от Apple хранят свои фотографии в облаке в исходном качестве.

Что интересно, “новый” формат HEIC сама Apple использует довольно-таки давно, но о лазейке в Google Photos почему-то заговорили лишь сейчас.