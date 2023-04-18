Владельцы iPhone смогут устанавливать сторонние приложения уже в 2023 году с обновлением до iOS 17

Такая возможность, известная как «сторонняя загрузка», позволит пользователям устанавливать приложения без использования App Store. А это значит, что разработчиков освободят от необходимости платить комиссию Apple в размере 15-30%.

Причём произойдёт это уже осенью 2023 года — именно тогда ожидается релиз iOS 17.

Отметим, что ранее Европейский Союз принял акт о цифровых рынках (DMA), вступивший в силу 1 ноября 2022 года. Он требует от IT-компаний предоставлять доступ к своим услугам и платформам другим компаниям и разработчикам.

Apple утверждает, что «сторонняя загрузка» «подрывает приватность и защиту безопасности», на которые полагаются пользователи iPhone. Это, в свою очередь, делает их уязвимыми для вредоносных программ, мошенничества и слежки за данными.

Если другие страны введут аналогичное законодательство, сторонние магазины приложений могут расшириться за пределы Евросоюза. Например, США также рассматривают законопроект, обязывающий Apple разрешить «стороннюю загрузку».