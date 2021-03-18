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Владельцы iPhone столкнулись с невозможностью установить будильник при определённых настройках
Но достаточно изменить лишь один параметр и всё снова работает как должно
Как стало известно, владельцы iPhone обнаружили новую неприятную особенность, которая появилась в их смартфонах с приходом iOS 14.4. Так, при определённых настройках, пользователи не могут установить будильник.
Для того, чтобы проблема повторилась, достаточно установить на iPhone бейрутское местное время и выбрать в настройках аппарата столицу Ливана, пишет BleepingComputer. После этого, при попытке воспользоваться приложением будильника по прямому назначению, происходит системный сбой, а сама программа вылетает.
Что интересно, проблема решается достаточно просто. Нужно лишь перевести смартфон с Бейрута на Каир (они находятся в одном часовом поясе) и тогда «Будильник» снова станет доступен для использования.
Стоит отметить, что Apple в курсе наличия ошибки. Как скоро компания исправит её — неизвестно.