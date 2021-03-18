Владельцы iPhone столкнулись с невозможностью установить будильник при определённых настройках

Для того, чтобы проблема повторилась, достаточно установить на iPhone бейрутское местное время и выбрать в настройках аппарата столицу Ливана, пишет BleepingComputer. После этого, при попытке воспользоваться приложением будильника по прямому назначению, происходит системный сбой, а сама программа вылетает.

Что интересно, проблема решается достаточно просто. Нужно лишь перевести смартфон с Бейрута на Каир (они находятся в одном часовом поясе) и тогда «Будильник» снова станет доступен для использования.

Стоит отметить, что Apple в курсе наличия ошибки. Как скоро компания исправит её — неизвестно.