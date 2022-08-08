Владельцы каких смартфонов Samsung могут установить новейший One UI 5 на базе Android 13

Правда, пока что речь идёт лишь о доступе к бета-версии собственной прошивки One UI 5, которая устанавливается именно поверх Android 13.

На данный момент опробовать апдейт могут владельцы Galaxy S22 в США, Германии и Южной Корее. Что интересно, обновление было выпущено всего за пару дней до крупной презентации Galaxy Unpacked, на которой нас ждут анонсы новых складных смартфонов бренда.