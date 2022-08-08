Владельцы каких смартфонов Samsung могут установить новейший One UI 5 на базе Android 13

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Владельцы каких смартфонов Samsung могут установить новейший One UI 5 на базе Android 13В ближайшее время список может увеличиться
Несмотря на то, что официальный релиз новейшего Android 13 так и не состоялся, компания Samsung уже начала давать доступ к системе своим пользователям.
Правда, пока что речь идёт лишь о доступе к бета-версии собственной прошивки One UI 5, которая устанавливается именно поверх Android 13.
На данный момент опробовать апдейт могут владельцы Galaxy S22 в США, Германии и Южной Корее. Что интересно, обновление было выпущено всего за пару дней до крупной презентации Galaxy Unpacked, на которой нас ждут анонсы новых складных смартфонов бренда.
Из интересных особенностей бета-версии One UI 5 можно отметить возможность устанавливать предпочитаемый язык для каждого приложения, а также обновлённую панель безопасности для сканирования смартфона на предмет потенциальных проблем.
Возможно, после анонса, доступ к тестированию получат и владельцы грядущих Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4.