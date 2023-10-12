Владельцы Nothing Phone 2 могут попробовать Android 14

12:05, 12 октября 2023
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Владельцы Nothing Phone 2 могут попробовать Android 14Компания Nothing быстро подсуетилась
На прошлой неделе Google представила релизную версию Android 14 для своих смартфонов Pixel.
Следуя этому тренду, прочие производители смартфонов также начали анонсировать свои пользовательские интерфейсы на базе Android 14.
Компания Nothing не стала исключением и представила Nothing OS 2.5, построенную на основе Android 14 для смартфона Nothing Phone (2).
Что нового в Nothing OS 2.5? Так, например, апдейт направлен на улучшение пользовательского опыта. Вот некоторые ключевые изменения:
- Особенности Nothing: Обновлённый интерфейс быстрого доступа, иконки наушников Nothing для бесшовного подключения, улучшенный интерфейс библиотеки виджетов и новый редактор скриншотов.
- Android 14: Монохромная цветовая тема, новый жест «назад» для взаимодействия с приложениями, обновлённый интерфейс быстрого доступа и дополнительные опции ярлыков на экране блокировки.
Для участия в бета-тестировании убедитесь, что ваш Nothing Phone (2) работает на версии Nothing OS 2.0.3.