Владельцы Nothing Phone 2 могут попробовать Android 14

Следуя этому тренду, прочие производители смартфонов также начали анонсировать свои пользовательские интерфейсы на базе Android 14.

Компания Nothing не стала исключением и представила Nothing OS 2.5, построенную на основе Android 14 для смартфона Nothing Phone (2).

Что нового в Nothing OS 2.5? Так, например, апдейт направлен на улучшение пользовательского опыта. Вот некоторые ключевые изменения:

Особенности Nothing: Обновлённый интерфейс быстрого доступа, иконки наушников Nothing для бесшовного подключения, улучшенный интерфейс библиотеки виджетов и новый редактор скриншотов.

Android 14: Монохромная цветовая тема, новый жест «назад» для взаимодействия с приложениями, обновлённый интерфейс быстрого доступа и дополнительные опции ярлыков на экране блокировки.

Для участия в бета-тестировании убедитесь, что ваш Nothing Phone (2) работает на версии Nothing OS 2.0.3.