Владельцы Pixel 10 столкнулись с первой массовой проблемой — пока что экрана

Один из случаев описал читатель Android Authority, у которого картинка внезапно исказилась без всяких причин. Похожие истории стали появляться и в сообществе Reddit, где десятки людей в комментариях подтвердили, что столкнулись с такой же ошибкой.

Пока неясно, связано ли это с браком дисплея или с программным сбоем, но некоторые владельцы отмечают, что через время экран «сам» возвращается в норму. Это даёт основания предполагать, что проблема может крыться в драйверах или прошивке, а не в железе.