Владельцы почти 30 различных смартфонов Xiaomi могут опробовать новейшую MIUI 14 уже сейчас

Помимо этого, китайский бренд также представил общественности новую версию фирменной оболочки — MIUI 14. И не прошло и нескольких дней, как компания опубликовала в Сети первую бета-версию прошивки.

Но что ещё приятнее, она доступна для целого ряда устройств. Владельцы целых 29 различных моделей смартфонов Xiaomi могут уже сейчас опробовать обновление на своих девайсах.

В том числе это касается почти всей линейки Xiaomi 12 (в том числе 12S и 12X), Xiaomi 11 разных версий, серий Redmi K50 и Redmi K40, а также Redmi Note 11 и т.д.

Напомним, что ранее Xiaomi объявила о старте первой волны обновлений на стабильную версию MIUI 14 уже в феврале 2023 года. В неё войдут Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12S Ultra, 12S Pro, MIX Fold 2, Redmi K50, K50 Pro, K50 Extreme Edition и K50 Gaming Edition.