Владельцы популярных смартфонов "пострадали" из-за сбоя Android

Речь идет о владельцах девайсов от Xiaomi, OnePlus и, что самое главное, от самой Google. Пользователи заполонили сеть огромным количеством жалоб на новую проблему со стабильностью работы операционной системы Android. Так, у многих из них зависают приложения, причем происходит это при совершенно разных сценариях использования. Бывает даже так, что система зависает целиком и полностью, после чего не откликается ни на какие действия пользователя.

Что интересно, большая часть устройств, столкнувшихся с проблемой, работают на базе самой свежей версии Android — Android 10. Сама Google пока не дала каких-либо комментариев по данному поводу.