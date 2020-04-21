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Владельцы популярных смартфонов "пострадали" из-за сбоя Android
Причем как владельцы китайских смартфонов, так и владельцы Pixel от Google
Очень долгое время Android-смартфоны считались ненадежными из-за частых проблем на уровне операционной системы. Но шло время и начиная с Android 5 система смогла зарекомендовать себя как более-менее защищенную, в том числе и от ошибок со стороны разработчиков. На фоне всего этого становится еще более обидным осознавать тот факт, что владельцы популярных смартфонов буквально вот-вот “пострадали” из-за сбоя Android.
Речь идет о владельцах девайсов от Xiaomi, OnePlus и, что самое главное, от самой Google. Пользователи заполонили сеть огромным количеством жалоб на новую проблему со стабильностью работы операционной системы Android. Так, у многих из них зависают приложения, причем происходит это при совершенно разных сценариях использования. Бывает даже так, что система зависает целиком и полностью, после чего не откликается ни на какие действия пользователя.
Что интересно, большая часть устройств, столкнувшихся с проблемой, работают на базе самой свежей версии Android — Android 10. Сама Google пока не дала каких-либо комментариев по данному поводу.