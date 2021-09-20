Владельцы Samsung Galaxy A и Galaxy M пожаловались на постоянную перезагрузку и зависания смартфонов

Так, согласно опубликованным материалам, на смартфонах Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s и Galaxy A51 была выявлена неизвестная ошибка, которая приводит к зависанию устройств. Кроме того, из-за нее же смартфоны постоянно перезагружаются. Отмечается, что данная проблема наблюдается уже довольно продолжительное время — порядка пары месяцев. Представители южнокорейской компании, в свою очередь, не высказываются на эту тему.

Известно, что в некоторых сервисных центрах Samsung тем, кто столкнулся с такой проблемой, порекомендовали заменить материнскую плату — такая процедура обойдется в более 100 долларов. На сегодняшний день данных о том, что проблему удалось устранить — нет. Энтузиасты пытались ее решить с помощью сброса к заводским настройкам, однако все тщетно.