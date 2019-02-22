Владельцы Samsung Galaxy S10 и старых флагманов смогут настраивать кнопку Bixby

Компания Samsung, наконец, пошла навстречу пользователям, недовольным бесполезной кнопкой Bixby на флагманских смартфонах. Вскоре её станет можно переназначать на запуск других приложений.

Напомним, компания Samsung весьма гордится своим цифровым помощником Bixby и внедрила специальную аппаратную кнопку для его запуска ещё на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Тем не менее, многие пользователи недовольны его реализацией и хотели бы назначить на кнопку Bixby другие функции, но такой возможности Samsung не дала. Единственное, что она предложила пользователям — отключить её вообще.

В новых флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10 возможность настройки кнопки Bixby есть сразу «из коробки». Также Samsung на своём официальном сайте пообещала соответствующее программное обновление для прошлых флагманов с такой кнопкой, главное, чтобы на них была установлена операционная система Android 9.0 Pie.