Владельцы Samsung Galaxy S2 получили новейший Android 11

Смартфон, вышедший в далёком 2011 году, оснастили LineageOS 18,1, которая в свою очередь построена на базе одиннадцатого Android, передаёт ресурс XDA-Developers. Стоит, правда, отметить, что свежий релиз разработан для девайса Samsung с модельным номером GT-I9100.

Что интересно, в случае с портом Android 11 на устаревший смартфон, не обошлось без множества «но». Так, например, в Galaxy S2 на LineageOS 18,1 вполне корректно ведут себя сенсорный экран, Wi-Fi, камера, звуковая система. Частично работает рдионтерфейс RIL, т.е. пользователи могут принимать звонки, но лишены возможности их совершать. Прочие функции на данный момент не работают вовсе, в том числе и GPS с FM-радио. Но учитывая, что изначально устройство поставлялось с Android 4.1.2 Jelly Bean, уже сам факт появления Android 11 на нём можно считать чудом.