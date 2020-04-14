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Владельцы Samsung Galaxy S20 Ultra за 100 тыс рублей жалуются на перегрев и слабую автономность смартфона
И все из-за фирменного процессора компании
Samsung выпустила свою флагманскую линейку смартфонов совсем недавно — в феврале текущего года. А уже сейчас сеть заполонили различные сообщения о проблемах, появившихся у владельцев самых разных моделей линейки Galaxy S20. Так, например, владельцы Samsung Galaxy S20 Ultra за 100 тыс рублей жалуются на перегрев и слабую автономность смартфона.
При этом пользователи, купившие премиальную версию устройства, также столкнулись и с недостаточной производительностью своих смартфонов. Что самое интересное, практически все жалобы исходят от владельцев новых Galaxy, построенных на базе фирменного процессора Exynos 990. Так, например, Galaxy S20, работающий на собственном процессоре Samsung, без труда может разрядиться за 3,5-4 часа времени работы экрана, при том что аккумулятор у него на 5 000 мАч.
Не стоит забывать, что буквально пару дней назад в сети начались массовые обсуждения “сошедшего с ума” автофокуса Samsung Galaxy S20 Ultra, продающегося за пределами США и Китая. Некоторые пользователи даже публиковали видео с демонстрацией данной проблемы.