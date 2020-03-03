Владельцы смартфонов Meizu оказались под угрозой

На популярном портале XDA Developers появилась информация о новой уязвимости, обнаруженной впервые еще в феврале далекого 2019 года. И что самое интересное, ей подвержены лишь владельцы смартфонов, работающих на базе процессоров MediaTek — именно на них основано подавляющее большинство устройств от Meizu.

Так, уязвимость позволяет устанавливать абсолютно любые приложения, изменять разрешения для существующих приложений, а также становиться администратором устройства без ведома владельца. И хоть многие производители уже успели прикрыть данную брешь, та же Meizu, со своей “нелюбовью” к обновлениям, в итоге подвергла своих пользователей угрозе. До сих пор неизвестно, намерена ли китайская компания защитить свои устройства через обновления или же владельцы смартфонов Meizu так и останутся в зоне риска.