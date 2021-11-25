Владельцы смартфонов на MediaTek оказались под угрозой прослушивания

Эксперты отметили, что используя их злоумышленники могли повысить свои права доступа внутри устройства потенциальной жертвы, а также выполнять вредоносный код и даже прослушивать пользователей.

Новейшие SoC от MediaTek попали под удар из-за входящего в их состав цифрового сигнального процессора. Того самого, который отвечает за обработку аудиосигналов.

Специалисты Check Point Research написали приложение, с помощью которого можно было перехватывать проходящий через аудиочип звук, после чего сохранять его на устройстве и отправлять на удалённый сервер.

«Подопытным кроликом» в данном случае выступил Xiaomi Redmi Note 9 5G с MediaTek Dimensity 720 в качестве основы.

Эксперты направили предупреждение о проблеме компании MediaTek. Представители последней уже отчитались о том, что исправили все найденные в Check Point Research уязвимости. Соответствующий патч был выпущен ещё в октябре 2021 года.