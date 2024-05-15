Владельцы смартфонов Samsung оказались так же довольны своими устройствами, как и пользователи iPhone

Исследование, проведенное ACSI с апреля 2023 по март 2024 года, показало, что оба бренда получили одинаковый рейтинг удовлетворенности — 82 из 100.

В опросе приняли участие 12 414 пользователей из США. Высокий уровень удовлетворенности пользователей Samsung объясняется улучшенным качеством дисплеев и удобством операционной системы.

За последние годы дисплеи смартфонов корейского бренда значительно улучшились, а интерфейс One UI стал более удобным.

Несмотря на лидирующие позиции Samsung и Apple, Google потеряла несколько баллов и теперь имеет рейтинг удовлетворенности 77 из 100. Прочие производители смартфонов также улучшили свои позиции, хотя и незначительно.