Опубликовано 15 мая 2024, 08:10
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Владельцы смартфонов Samsung оказались так же довольны своими устройствами, как и пользователи iPhoneВнезапно
Согласно последнему отчету Американского индекса потребительского удовлетворения (ACSI), владельцы смартфонов Samsung оказались так же довольны своими устройствами, как и пользователи iPhone.
Исследование, проведенное ACSI с апреля 2023 по март 2024 года, показало, что оба бренда получили одинаковый рейтинг удовлетворенности — 82 из 100.
В опросе приняли участие 12 414 пользователей из США. Высокий уровень удовлетворенности пользователей Samsung объясняется улучшенным качеством дисплеев и удобством операционной системы.
За последние годы дисплеи смартфонов корейского бренда значительно улучшились, а интерфейс One UI стал более удобным.
Несмотря на лидирующие позиции Samsung и Apple, Google потеряла несколько баллов и теперь имеет рейтинг удовлетворенности 77 из 100. Прочие производители смартфонов также улучшили свои позиции, хотя и незначительно.