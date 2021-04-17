Владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi получили предупреждение о вчерашнем землетрясении в Китае

Напомним, что в смартфонах производителя есть функция, которую запустили еще два года назад. Благодаря ей смартфоны, телевизоры и прочие устройства Xiaomi предупреждают пользователей о землетрясении. Один из владельцев Redmi K40 отметил, что смартфон предупредил о явлении более чем за 10 секунд, подав сигнал тревоги.

Сами предупреждения основаны на принципе, согласно которому распространение радиоволн происходит быстрее, чем сейсмические волны после землетрясения. Так, перед тем, как сейсмические волны достигнут целевой области, у пользователя есть несколько секунд для подготовки к удару.