Владельцы старых смартфонов Huawei также получат новейшую «замену Android» компании

Изначально было неясно, каково будущее старых смартфонов компании относительно новейшей разработки. Сейчас же, как пишет MyDrivers, всё встало на свои места — они также получат новую систему компании.

По данным китайских источников, Huawei намерена выпускать мобильную Harmony OS 2.0 в три этапа. При этом компания не забудет о владельцах своих старых смартфонов и планшетов.

В числе первых, кто обновится, называются Huawei P40, Mate 40, Mate X2, Nova 8, Nova 8 Pro и планшет MatePad Pro. В будущем пройдут вторая и третья волны обновления.