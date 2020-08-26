Владельцы Xiaomi и iPhone могут поменять свои смартфоны на флагманы Meizu

Стоит отметить, что наибольшая скидка доступна владельцам iPhone — за продажу самого дорогого смартфона Apple можно “выручить” 505 долларов, в то время как флагманский Xiaomi оценивается в 270 долларов. Скидка же на смартфоны OnePlus расположилась где-то посередине — за них можно получить дисконт до 420 долларов.

Meizu уже заявила, что все “выкупленные” по трейд-ину смартфоны она будет разбирать и перепродавать комплектующие, чтобы добиться более эффективного повторного использования. Что интересно, смартфоны непосредственно самой компании, также сданные в рамках услуги, также восстанавливают и проводят через 15 различных процессов.