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Владельцы Xiaomi и iPhone могут поменять свои смартфоны на флагманы Meizu
Правда, с небольшой доплатой
Долгое время некогда один из лидеров рынка смартфонов из Китая Meizu пытается справиться с итогами внутренних проблем. Для этих целей она, например, запустила услугу трейд-ина, согласно которой любой владелец последних смартфонов компании заменить свой аппарат на новейшие флагманы Meizu 17 или Meizu 17 Pro, само собой с определенной доплатой. Сейчас же, судя по последним данным, подобная возможность появилась и у владельцев устройств от прочих брендов, в том числе Xiaomi, OnePlus, Apple и т.д.
Стоит отметить, что наибольшая скидка доступна владельцам iPhone — за продажу самого дорогого смартфона Apple можно “выручить” 505 долларов, в то время как флагманский Xiaomi оценивается в 270 долларов. Скидка же на смартфоны OnePlus расположилась где-то посередине — за них можно получить дисконт до 420 долларов.
Meizu уже заявила, что все “выкупленные” по трейд-ину смартфоны она будет разбирать и перепродавать комплектующие, чтобы добиться более эффективного повторного использования. Что интересно, смартфоны непосредственно самой компании, также сданные в рамках услуги, также восстанавливают и проводят через 15 различных процессов.