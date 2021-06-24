Владельцы Xiaomi Mi 11 и других смартфонов компании пожаловались на проблемы с сенсором

Изначально о проблеме рассказал автор XDA. По его словам, сенсор перестал корректно работать на Xiaomi Mi 11 Ultra после того, как он обновился до оболочки MIUI 12.5. Впоследствии выяснилось, что с этой проблемой столкнулись и другие пользователи на других моделях Xiaomi и Redmi.

Оказалось, что на данную проблему уже несколько месяцев жалуются и пользователи Reddit. Сообщается, что сенсор перестает корректно работать на Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T Pro, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 9S.

Причем проблема может быть и вовсе не в обновлении, поскольку она возникает вне зависимости от версии MIUI.