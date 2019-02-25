Владелец Alcatel показал свою концепцию складных смартфонов с гибким дисплеем

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания TCL Communication представила запатентованную технологию DragonHinge и продемонстрировала превью нового портфолио мобильных устройств с гибкими экранами.

Устройства оснащены гибкими AMOLED-экранами производства CSOT, сестринской компании TCL. В них также применяется запатентованная TCL Communication технология DragonHinge, которая обеспечивает гибкость корпуса.