Владелец бренда Nokia начнёт выпускать смартфоны под собственным брендом

Теперь финская компания, владеющая легендарным именем, объявила о своих планах расширения портфеля и выпуска телефонов под собственным брендом HMD.

Информацией об этом поделился Жан-Франсуа Бариль, соучредитель, председатель и генеральный директор HMD Global, на своей странице в LinkedIn.

По его словам, телефоны HMD и Nokia будут сосуществовать на рынке, а потребители могут ожидать сотрудничества с «новыми захватывающими партнёрами».

Бариль также отметил, что HMD Global является «самым быстрорастущим производителем 5G-смартфонов от года к году» и лидером в области устойчивости, благодаря ремонтопригодным устройствам Nokia, выпущенным за последние 12 месяцев.

Компания готова «войти на рынок независимо, чтобы создать новый мир в сфере телекоммуникаций, ориентированный на потребности потребителей».