Владелец брендов Tecno и Infinix почти 99% своих смартфонов продает за пределами Китая

Опубликовано 12 декабря 2024, 07:481 мин.
Владелец брендов Tecno и Infinix почти 99% своих смартфонов продает за пределами КитаяПохожая ситуация и у Xiaomi
Китайский холдинг Transsion, владеющий брендами Tecno, Infinix и Itel, оказался почти полностью ориентирован на международные рынки.
Согласно последним данным, 99% смартфонов компании продаются за пределами Китая, включая Россию, Африку и Южную Азию.
Xiaomi также демонстрирует значительный экспортный акцент: 73% продаж компании приходится на зарубежные рынки. Oppo, Vivo и HONOR продают за пределами Китая 47%, 37% и 33% своих устройств соответственно.
В то же время Huawei в основном фокусируется на внутреннем рынке — только 11% смартфонов компании экспортируются.
Это связано с санкциями, наложенными на компанию, что исключает возможность предустановки сервисов Google. В Китае это не создает проблем, но значительно ограничивает популярность бренда за рубежом.