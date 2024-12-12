Владелец брендов Tecno и Infinix почти 99% своих смартфонов продает за пределами Китая

В то же время Huawei в основном фокусируется на внутреннем рынке — только 11% смартфонов компании экспортируются.

Это связано с санкциями, наложенными на компанию, что исключает возможность предустановки сервисов Google. В Китае это не создает проблем, но значительно ограничивает популярность бренда за рубежом.