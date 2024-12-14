Владелец Huawei заявил, что новый Mate 70 — первый на 100% китайский смартфон

И в эти модели внедрена уже не оболочка, основанная на ОС Android, а полноценная, полностью независимая операционная система HarmonyOS Next. Ричард Ю подчеркнул, что их ОС независима как от Android, так и от другого стороннего ПО.

Такое развитие компании стало следствием американских санкций, инициированных в мае 2019 года как раз Администрацией вновь избранного президента США Дональда Трампа.