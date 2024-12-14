Телефоны
Опубликовано 14 декабря 2024, 00:45
1 мин.

Владелец Huawei заявил, что новый Mate 70 — первый на 100% китайский смартфон

Несмотря на санкции
Глава компании Huawei Ричард Ю, выступая в средней школе Баоань в Шэньчжэне заявил, что смартфоны новой линейки бренда, Mate 70, созданы исключительно из китайских комплектующих. И это первые в мире смартфоны, который на 100% являются китайскими.
Владелец Huawei заявил, что новый Mate 70 — первый на 100% китайский смартфон

© Huawei

И в эти модели внедрена уже не оболочка, основанная на ОС Android, а полноценная, полностью независимая операционная система HarmonyOS Next. Ричард Ю подчеркнул, что их ОС независима как от Android, так и от другого стороннего ПО.

Такое развитие компании стало следствием американских санкций, инициированных в мае 2019 года как раз Администрацией вновь избранного президента США Дональда Трампа.