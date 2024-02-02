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Телефоны
Опубликовано 02 февраля 2024, 21:00
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Владелец Nokia показал первые фото своих будущих смартфонов

Они могут скоро выйти на рынок
Компания Human Mobile Devices (HMD Global), которая является фактическим владельцем бренда мобильных гаджетов Nokia, на фоне новостей о выходе смартфонов под собственным брендом показала первые рендеры своих будущих устройств.
Владелец Nokia показал первые фото своих будущих смартфонов

© HMD Global

На фото видно несколько моделей, имеющих сходство с Nokia N9 или Lumia, фигурируют два основных цвета — зелёный (мятный) и розовый. Рендеры появились после новостей вендора о выходе на рынок смартфонов под собственным брендом — HMD.

© HMD Global

Вероятно, это произойдёт уже в феврале 2024 года. Об этом также сообщил инсайдер Роланд Квандт, рассказавший, что может быть две серии смартфонов с тремя вариантами в каждой.

Но пока конкретных подтверждений этой информации нет.

Источник:Krispitech
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Nokia
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#HMD Global
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#смартфоны
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#мертвые бренды