Владелец Nokia показал первые фото своих будущих смартфонов

Опубликовано 02 февраля 2024, 21:00
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Владелец Nokia показал первые фото своих будущих смартфоновОни могут скоро выйти на рынок
Компания Human Mobile Devices (HMD Global), которая является фактическим владельцем бренда мобильных гаджетов Nokia, на фоне новостей о выходе смартфонов под собственным брендом показала первые рендеры своих будущих устройств.
© HMD Global
На фото видно несколько моделей, имеющих сходство с Nokia N9 или Lumia, фигурируют два основных цвета — зелёный (мятный) и розовый. Рендеры появились после новостей вендора о выходе на рынок смартфонов под собственным брендом — HMD.
Вероятно, это произойдёт уже в феврале 2024 года. Об этом также сообщил инсайдер Роланд Квандт, рассказавший, что может быть две серии смартфонов с тремя вариантами в каждой.
Но пока конкретных подтверждений этой информации нет.