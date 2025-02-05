Владелец Pixel 9 Pro пожаловался на отваливающийся блок камеры

По словам владельца устройства, смартфон всегда использовался в чехле, и никаких сильных повреждений или падений с ним не происходило. Однако недавно, после того как камеры начали запотевать из-за влаги, он оставил телефон на раковине, а сам пошел в душ. Когда вернулся, он заметил, что один край камеры уже отклеился.

Этот инцидент вызывает сомнения в надежности сборки и качестве материалов Pixel 9 Pro. Владелец утверждает, что аналогичная ситуация с предыдущей моделью, Pixel 7 Pro, не случалась, несмотря на то что он часто использовал смартфон рядом с водой, включая случаи купания с устройством.

Предполагается, что влага могла ослабить клей, удерживающий камеру, что привело к ее отделению от корпуса. Хотя пользователь уточняет, что смартфон не подвергался жестким условиям эксплуатации, такой дефект вызывает беспокойство у других владельцев. Несколько пользователей также сообщили о схожих проблемах с Pixel 9.