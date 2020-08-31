Влагозащиту iPhone 11 тестировали под водой в течение 8 месяцев

Для этих целей работники издания объединились с компанией Sofar Ocean Technologies — общими усилиями они погрузили два флагманских смартфона Apple под воду, прикрепив устройства к подводному дрону Trident. Эксперимент проходил в несколько этапов, самый долгий из которых закончился накануне. Так, два смартфона яблочной компании провели под водой целых 8 месяцев и, как ни странно, выжили после всего этого! Что iPhone 11, что iPhone 11 Pro без проблем включились и продолжили свою работу как ни в чем не бывало.

Напомним, что официальное заявление Apple о водостойкости iPhone значительно отличается от результатов эксперимента: со слов компании-производителя, iPhone 11 выдерживает погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут, а iPhone 11 Pro защищен от воды при погружении на глубину до 4 метров на 30 минут.