Власти испугались последствий закона о принудительной установке российских приложений на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба России смягчила проект по обязательной установке отечественного программного обеспечения на смартфоны, планшеты и компьютеры. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на заместителя руководителя службы Анатолия Голомолзина.

По словам Голомолзина, в новой согласованной концепции законопроекта говорится, что выбор отечественного ПО, которое будет предустановлено, фактически должен оставаться за потребителями устройств исходя из экономической целесообразности и востребованности приложений.

Голомолзин пояснил: «Порядок ведения реестра такого ПО должен вытекать из предпочтений потребителей и экономически мотивированных решений владельцев абонентских устройств».

К типам предустановленного ПО могут относиться поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и социальные сети. Это минимально необходимый набор по мнению ФАС.

Порядок установки, перечень типов ПО и абонентских устройств для установки, а также дополнительные требования к ним, будет определять правительство. Итоговый проект в правительство внесет Минкомсвязь. Он будет обсуждаться на совещании в Аналитическом центре при правительстве 31 июля. Это подтвердили в ФАС.

По мнению экспертов, в таком варианте закон закрепит сложившиеся коммерческие отношения между производителями и разработчиками.