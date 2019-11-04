Вместе с недорогим Xiaomi Mi Note 10 покажут флагманскую версию смартфона

В качестве доказательства интернет-инсайдеры привели фотографию, сделанную на устройству, а точнее EXIF-данные снимка — они говорят о том, что фото получены как раз на смартфон под названием Xiaomi Mi Note 10 Pro. Те же источники рассказали, что устройство будет отличаться от младшей версии лишь процессором, который ляжет в его основу. Так, если в обыкновенном Mi Note 10 будет использоваться Snapdragon 730G, то в его улучшенной версии стоит ожидать Snapdragon 855 или даже 855 Plus.