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Вместе с недорогим Xiaomi Mi Note 10 покажут флагманскую версию смартфона
Уже со дня на день
Последние недели по сети ходят разговоры о грядущей новинке Xiaomi — Xiaomi Mi CC9 Pro. На европейском рынке устройство будет известно под названием Mi Note 19, а представить его должны уже 6 ноября. И чем ближе день анонса, тем больше подробностей вокруг грядущего анонса появляется в сети. Так, последние слухи утверждают, что вместе с обыкновенным Xiaomi Mi Note 10 также покажут и его улучшенную версию — Mi Note 10 Pro.
В качестве доказательства интернет-инсайдеры привели фотографию, сделанную на устройству, а точнее EXIF-данные снимка — они говорят о том, что фото получены как раз на смартфон под названием Xiaomi Mi Note 10 Pro. Те же источники рассказали, что устройство будет отличаться от младшей версии лишь процессором, который ляжет в его основу. Так, если в обыкновенном Mi Note 10 будет использоваться Snapdragon 730G, то в его улучшенной версии стоит ожидать Snapdragon 855 или даже 855 Plus.
Напомним, что устройства должны будут представить послезавтра, а уже завтра, то есть 5 ноября, Xiaomi проведет презентацию, в рамках которой покажет первые фирменные “умные” часы, новое поколение телевизоров и китайскую версию своего нового флагмана.