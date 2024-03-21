Внедрение новейшей памяти UFS 5.0 в смартфоны задержится

Но не стоит отчаиваться! Уже в 2025 году компания обещает выпустить усовершенствованные чипы UFS, которые будут работать вдвое быстрее существующих решений, достигая скорости 8 Гбит/с.

Почему же Samsung не торопится с UFS 5.0? Дело в том, что помимо разработки самой памяти, нужно внести множество изменений в другие компоненты смартфонов, чтобы они могли работать с такой скоростью.

Внедрение нового стандарта станет особенно актуально с ростом популярности больших языковых моделей (LLM), которые требуют огромных объемов памяти и быстрой обработки данных.

Например, архитектура GPU Blackwell от NVIDIA уже сейчас может обрабатывать данные со скоростью 8 ТБ/с.

В будущем LLM могут занимать до 15% памяти смартфона, поэтому Samsung разрабатывает не только более емкие чипы, но и специальные, оптимизированные для работы с ИИ.