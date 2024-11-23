Внешние аккумуляторы для Apple Watch оказались подвержены возгоранию

Речь идёт о пауэрбанках, произведённых в мае 2023 года. Пользователей предупредили о дефекте, который может привести к возгоранию и попросили не пользоваться аккумуляторами. Служба поддержки производителя попросила пользователей обратиться к ним за дальнейшими инструкциями.

Необходимо держать пауэрбанки отключёнными, не заряжать устройства и не оставлять рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Подробная информация, а также правила возврата BoostCharge Pro были опубликованы на официальном сайте производителя. Пользователям пообещали вернуть полную стоимость устройств.