Внешние аккумуляторы для Apple Watch оказались подвержены возгоранию

Опубликовано 23 ноября 2024, 18:001 мин.
Внешние аккумуляторы для Apple Watch оказались подвержены возгораниюПроизводитель отозвал устройства, произведённые с мая 2023 года
Компания Belkin, производитель элементов питания, отозвала портативные внешние аккумуляторы (пауэрбанки) BoostCharge Pro для Apple Watch из-за риска перегрева и возгорания. Пауэрбанки для смарт-часов Apple Watch оснащены аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч и портом для зарядки USB-C мощностью 20 Вт.
© Belkin
Речь идёт о пауэрбанках, произведённых в мае 2023 года. Пользователей предупредили о дефекте, который может привести к возгоранию и попросили не пользоваться аккумуляторами. Служба поддержки производителя попросила пользователей обратиться к ним за дальнейшими инструкциями.
Необходимо держать пауэрбанки отключёнными, не заряжать устройства и не оставлять рядом с легковоспламеняющимися материалами.
Подробная информация, а также правила возврата BoostCharge Pro были опубликованы на официальном сайте производителя. Пользователям пообещали вернуть полную стоимость устройств.