Внешние экраны складных Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 станут еще больше

Так, судя по всему, обе новинки получат значительные улучшения во внешнем виде. Особое внимание привлекает новость о том, что внешний экран Galaxy Z Flip 6 увеличится до 3.9 дюймов, что сделает его самым большим среди всех доступных на рынке складных телефонов.

Та же судьба ждет и Galaxy Z Fold 6.

Кроме того, сообщается, что модель получит обновленный сенсор основной камеры, что станет значительным шагом вперед по сравнению 12-мегапиксельным модулем, который уже достаточно давно используется в серии.

Вместе с тем ходят слухи о том, что Galaxy Z Fold 6 может получить встроенное место для хранения стилуса S Pen, что избавит пользователей от необходимости использовать дополнительный чехол.