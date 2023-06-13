Внешний экран складного Galaxy Z Flip 5 перестанет быть бесполезным

Несмотря на свою уникальную форму, напоминающую папку, новый дисплей обещает быть гораздо более удобным в использовании, чем у предыдущих моделей Galaxy Z Flip.

Кроме того, сообщается, что не только приложения Samsung были адаптированы для маленького дисплея. Некоторые приложения Google, включая Google Maps, также оптимизируют для Z Flip 5.

Это означает, что пользователи смогут просматривать маршруты и пользоваться другими функциями приложения без необходимости разворачивать устройство.

И хоть этот экранчик не может предоставить полноценный опыт работы с Android, всё равно приятно видеть, что Samsung и её партнёры стремятся предложить пользователям наилучший опыт использования устройства.