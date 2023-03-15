Внешний вид Google Pixel 8 Pro раскрыли за полгода до анонса

Она, в отличие блока в Pixel 7 и 7 Pro, объединяет все три объектива в единый овальный вырез. Телефон также имеет закруглённые углы, что немного уменьшит общий размер 6,52-дюймового экрана. Возможно, что новинка получит плоскую панель, вместо изогнутых в прошлых двух поколениях.