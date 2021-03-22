Внешний вид недорогого флагмана Xiaomi Mi 11 Lite в заводской упаковке «утёк» в сеть накануне анонса

Помимо всего прочего, изображение также подтвердило некоторые характеристики новинки. Так, пользователь Twitter под ником Xiaomiui пишет, что Mi 11 Lite получит чип Snapdragon 732G от Qualcomm в качестве основы. При этом основная камера получит главный модуль на 64 Мп, а OLED-дисплей сможет «похвастаться» частотой обновления 90 Гц и глубиной цвета 10 бит.