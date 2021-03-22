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Внешний вид недорогого флагмана Xiaomi Mi 11 Lite в заводской упаковке «утёк» в сеть накануне анонса
Теперь мы можем быть уверены в части его характеристик
Уже сегодня компания Xiaomi должна представить свой новый бюджетный флагман — Xiaomi Mi 11 Lite. И вот, накануне анонса, в сети появились «живые» фото смартфона в заводской упаковке и на фоне коробки.
Помимо всего прочего, изображение также подтвердило некоторые характеристики новинки. Так, пользователь Twitter под ником Xiaomiui пишет, что Mi 11 Lite получит чип Snapdragon 732G от Qualcomm в качестве основы. При этом основная камера получит главный модуль на 64 Мп, а OLED-дисплей сможет «похвастаться» частотой обновления 90 Гц и глубиной цвета 10 бит.
Отметим, что в сети ходят слухи, согласно которым вместе с Lite-версией флагмана, Xiaomi также представит и долгожданный Mi 11 Pro. Так это или нет — узнаем уже совсем скоро.