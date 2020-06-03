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Внешность и характеристики нового Honor появились в сети за несколько часов до анонса
Речь о Honor Play4
Напомним, что уже сегодня днем общественности будут официально продемонстрированы смартфоны Honor Play4, Play4 5G и Play4 Pro 5G. Однако внешность и характеристики нового Honor Play4 появились в сети за несколько часов до анонса.
Так, Honor Play4 5G получил 6,81-дюймовый IPS экран с врезанной в левый угол 16 Мп селфи-камерой. На задней же панели можно разглядеть четырехмодульную камеру с датчиками на 64, 8, 2 и 2 Мп. Устройство работает на базе восьмиядерной однокристальной системы с тактовой частотой 2,0 ГГц. Что касается сканера отпечатков пальцев, то его компания разместила на боковой грани.
Аппарат оснащен 8 ГБ внутренней и 256 внешней памяти, а также энергоемким аккумулятором на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки.