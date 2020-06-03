Внешность и характеристики нового Honor появились в сети за несколько часов до анонса

Так, Honor Play4 5G получил 6,81-дюймовый IPS экран с врезанной в левый угол 16 Мп селфи-камерой. На задней же панели можно разглядеть четырехмодульную камеру с датчиками на 64, 8, 2 и 2 Мп. Устройство работает на базе восьмиядерной однокристальной системы с тактовой частотой 2,0 ГГц. Что касается сканера отпечатков пальцев, то его компания разместила на боковой грани.