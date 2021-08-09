Внешность и характеристики улучшенной версии смартфона Galaxy A52 показали до официальной презентации

Телефоны
Сегодня в 11:07
Внешность и характеристики улучшенной версии смартфона Galaxy A52 показали до официальной презентацииВряд ли компании осталось чем удивлять после таких утечек
В ближайшее время от Samsung ждут доработанной версии смартфона Galaxy A52. Называется новинка Galaxy A52s, а её отличительной особенностью станет смена системы на чипе.
Так, если в оригинальном A52 южнокорейский техногигант использовал Snapdragon 750, то в новинку внедрит чип Snapdragon 778G, пишет GizNext. В то же время устройство получит 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с Infinity-O вырезом для фронтальной камеры.
Разрешение экрана новинки — FullHD+. Частота обновления — 90 Гц. Пока что известно о версии смартфона 6/128 ГБ, которую оценили в 450 евро (около 39 тыс рублей). Но ожидается, что покажут и более дорогие варианты.
Смартфон получит основную квадрокамеру на 64, 12, 5 и 5 Мп. Фронтальная может похвастаться 32 Мп модулем. Ёмкость аккумулятора Galaxy A52s — 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 25 Вт.