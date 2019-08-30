Внешность нового складного смартфона Samsung показали на качественных изображениях

По всей видимости Samsung предложит во втором поколении различные варианты исполнения смартфона. К нововведениям Galaxy Fold 2 можно отнести возможность основного дисплея складываться как по вертикали, так и по горизонтали. Также компания планирует добавить в новинку тройной модуль основной камеры и двойную фронтальную камеру. Последняя, к слову, расположится в вырезе в верхней части гибкого дисплея. То есть компания еще не скоро планирует представить первый смартфон с фронтальной камерой, спрятанной прямо под дисплеем.

Ни сроков возможной презентации, ни тем более даты старта продаж или информации о цене Samsung Galaxy Fold 2 на данный момент нет.