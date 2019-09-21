Внешность полностью безрамочного флагмана Xiaomi наконец рассекречена

Ранее фанаты компании, на основании тизерных публикаций, выдвигали теорию о том, что новый флагман компании оснастят сгибающимся экраном. Однако генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь сообщил, что это не так. Теперь же, становится очевидно, что устройство будет иметь экран-водопад, так как на слитом постере изображен именно этот вариант.
Напомним, что уже 24 сентября состоится китайский гигант официально анонсирует новый флагман Xiaomi Mi Mix Alpha. В этот же день также ожидается анонс линейки телевизоров Xiaomi Mi TV Pro и оболочки MIUI 11.