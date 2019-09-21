Ferra
Телефоны
Сегодня 16:49

Внешность полностью безрамочного флагмана Xiaomi наконец рассекречена

Смартфон анонсируют 24 сентября
Инсайдеры слили в китайскую сеть Weibo изображение постера, который подозрительно похож на официальный постер грядущего флагмана Xiaomi Mi Mix Alpha.

Ранее фанаты компании, на основании тизерных публикаций, выдвигали теорию о том, что новый флагман компании оснастят сгибающимся экраном. Однако генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь сообщил, что это не так. Теперь же, становится очевидно, что устройство будет иметь экран-водопад, так как на слитом постере изображен именно этот вариант.

Напомним, что уже 24 сентября состоится китайский гигант официально анонсирует новый флагман Xiaomi Mi Mix Alpha. В этот же день также ожидается анонс линейки телевизоров Xiaomi Mi TV Pro и оболочки MIUI 11.

Самое читаемое