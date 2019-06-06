Внешность Samsung Galaxy Note 10 показана на видео

Рендеры показывают то, как должен выглядеть Galaxy Note 10, согласно последним утечкам. Он лишится кнопки Bixby и 3,5-мм разъёма для наушников, но аппаратные кнопки включения и регулировки громкости сохранятся. Также смартфон получит «дырявый» дисплей Infinity-O с точечным вырезом под одинарную фронтальную камеру, а тройная основная камера расположится вертикально в стиле Huawei P30 Pro — три модуля вряд и вспышка правее.

6,3-дюймовый AMOLED-дисплей и изогнутыми кромками немного меньше 6,4-дюймового у прошлогоднего Galaxy Note 9. Также отмечается очень тонкая алюминиевая рамка с утолщениями под кнопки.

Официальный дебют Galaxy Note 10 ожидается одновременно с более крупным и дорогим Note 10 Pro, у которого ожидается 6,75-дюмовый дисплей и четверная камера.