Внезапно: Xiaomi представит флагманские Redmi K60 до конца 2022 года

Китайский бренд объявил, что в ближайшее время проведёт мероприятие, которое пройдёт под девизом «раньше, чем ожидалось, быстрее, чем предполагалось». При этом по данным авторитетных инсайдеров, сам анонс состоится уже 27 декабря.

Более того, до 2022-го нас ждёт и релиз — якобы, Xiaomi запустит продажу Redmi K60 в самый канун Нового года, 31 декабря.

Напомним, что свежие утечки говорят об использовании в линейке топового процессора Snapdragon 8 Gen 2, качественного AMOLED-дисплея с разрешением 2К и камеры Sony IMX800.