Внезапно: Xiaomi представит флагманские Redmi K60 до конца 2022 года

17:12, 22 декабря 2022
1 мин.
Внезапно: Xiaomi представит флагманские Redmi K60 до конца 2022 годаПриятный новогодний сюрприз
Пока все мы ждали анонса линейки Redmi K60 в первые недели 2023 года, компания Xiaomi сделала ход конём и заявила о скорой одноимённой презентации.
Фото: ITHome
Китайский бренд объявил, что в ближайшее время проведёт мероприятие, которое пройдёт под девизом «раньше, чем ожидалось, быстрее, чем предполагалось». При этом по данным авторитетных инсайдеров, сам анонс состоится уже 27 декабря.
Более того, до 2022-го нас ждёт и релиз — якобы, Xiaomi запустит продажу Redmi K60 в самый канун Нового года, 31 декабря.
Напомним, что свежие утечки говорят об использовании в линейке топового процессора Snapdragon 8 Gen 2, качественного AMOLED-дисплея с разрешением 2К и камеры Sony IMX800.