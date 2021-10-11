Во флагманском iPhone 13 Pro нашли еще одну неполадку

Так, согласно опубликованным в Mydrivers данным, iPhone 13 Pro отображает, что происходит зарядка даже тогда, когда смартфон не подключен к зарядному устройству продолжительно время. Изначально к заявлениям об этом баге отнеслись со скепсисом, предположив, что смартфон просто заряжается беспроводным способом. Впоследствии же столкнувшиеся с этой проблемы пользователи стали делиться роликами, доказывающими эту неполадку.

Стоит отметить, что пока такая проблема не является массовой, но в то же время и не единичной. Один из пользователей заявил, что после использования Magsafe его iPhone 13 Pro начал перманентно пребывать в состоянии зарядки.