Во Франции запретили продажу iPhone 12 из-за высокого излучения

Французский регулятор ANFR утверждает, что уровень специфического поглощения (SAR) у этой модели составляет 5,74 Вт/кг, в то время как европейский стандарт ограничивает этот показатель 4,0 Вт/кг.

Компания Apple, в свою очередь, оспаривает данные французского регулятора. По словам представителей компании, iPhone 12 прошёл сертификацию у множества международных организаций и соответствует всем глобальным стандартам безопасности излучения.

ANFR уже направила своих агентов в магазины Apple для проверки соблюдения запрета на продажу. В случае игнорирования предписания, существует риск отзыва уже проданных устройств.

Французский министр цифровой экономики, Жан-Ноэль Барро, заявил, что Apple имеет две недели на решение проблемы, иначе последует отзыв всех iPhone 12.