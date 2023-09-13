Во всех моделях iPhone 15 можно будет выбрать максимальный процент батареи для зарядки

Новая возможность обнаружилась в бета-версии iOS 17 и, по всей видимости, будет доступна только для iPhone 15.

Суть функции проста: установите максимальный уровень заряда и ваш iPhone не будет заряжаться выше этого порога. Это может продлить срок службы батареи, особенно если вы привыкли оставлять телефон на зарядке на ночь.

Однако это также означает, что вы не сможете использовать полный потенциал батареи.

Нововведение отличается от функции «Оптимизированная зарядка батареи», доступной на некоторых Android-смартфонах. В случае зелёного робота, телефон заряжается до 80% и дополняет оставшиеся 20% непосредственно перед тем, как вы его отключите.

В случае с iPhone, система будет предупреждать вас, что зарядка остановится на установленном вами уровне.