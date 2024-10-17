Опубликовано 17 октября 2024, 10:301 мин.
Водолазы испытали складной смартфон HONOR Magic V3 глубиной в 30 метров (ВИДЕО)Впечатляющая прочность
Фридайвер Мария Ольшевская протестировала новейший складной смартфон HONOR Magic V3 в глубочайшем бассейне России — A30 — под Санкт-Петербургом.
В ходе эксперимента она погрузила смартфон на глубину 30 метров, несмотря на то, что официальная защита устройства по стандарту IPX8 рассчитана на погружения до 2.5 метров.
Смартфон смог выдержать давление на глубине 27 метров (264.87 кПа), прежде чем его герметичность была нарушена и вода попала внутрь корпуса.
Этот тест демонстрирует высокую прочность устройства, но производитель предупреждает, что не стоит подвергать смартфон погружениям за пределами официальной сертификации.
Отметим, что надежность HONOR Magic V3 обеспечивается прочной конструкцией, включая ультрапрочную заднюю панель из специального волокна и шарнир из стали, рассчитанный на 500 000 складываний.