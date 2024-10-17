Водолазы испытали складной смартфон HONOR Magic V3 глубиной в 30 метров (ВИДЕО)

В ходе эксперимента она погрузила смартфон на глубину 30 метров, несмотря на то, что официальная защита устройства по стандарту IPX8 рассчитана на погружения до 2.5 метров.

Смартфон смог выдержать давление на глубине 27 метров (264.87 кПа), прежде чем его герметичность была нарушена и вода попала внутрь корпуса.