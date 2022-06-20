Восстали из пепла: смартфоны Meizu оказались неожиданно популярны

Сегодня в 08:23
1 мин.
Восстали из пепла: смартфоны Meizu оказались неожиданно популярныИнтересно, сможет ли компания вернуть свои прежние позиции?
Ещё несколько лет назад Meizu могла на полном серьёзе конкурировать с Xiaomi на поле как флагманских, так и доступных смартфонов. Но со временем китайский гигант свернул куда-то не туда и достаточно быстро исчез с радаров.
Несмотря на это, некогда популярный народный бренд продолжил выпускать устройства. В том числе и топовые смартфоны.
И вот, внезапно, выяснилось, что устройства компании оказались вполне популярны на распродаже 618, прошедшей в Китае. Так, продажи смартфонов Meizu выросли на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Если говорить о достижениях, то Meizu 18X попал в тройку бестселлеров магазина Tmall стоимостью до 375 долларов. На долю Meizu 18s пришлось второе место в рейтинге бестселлеров JD.com с самой быстрой зарядкой.
Отметим, что цена Meizu 18X и Meizu 18s составляет 285 и 405 долларов соответственно.