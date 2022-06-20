Восстали из пепла: смартфоны Meizu оказались неожиданно популярны

Несмотря на это, некогда популярный народный бренд продолжил выпускать устройства. В том числе и топовые смартфоны.

И вот, внезапно, выяснилось, что устройства компании оказались вполне популярны на распродаже 618, прошедшей в Китае. Так, продажи смартфонов Meizu выросли на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если говорить о достижениях, то Meizu 18X попал в тройку бестселлеров магазина Tmall стоимостью до 375 долларов. На долю Meizu 18s пришлось второе место в рейтинге бестселлеров JD.com с самой быстрой зарядкой.

Отметим, что цена Meizu 18X и Meizu 18s составляет 285 и 405 долларов соответственно.