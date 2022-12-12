Восстание машин: флагманские Xiaomi 13 и 13 Pro собирают и упаковывают без участия людей

Восстание машин: флагманские Xiaomi 13 и 13 Pro собирают и упаковывают без участия людейВыглядит завораживающе
Вчера днём Xiaomi провела презентацию, на которой анонсировала свежую флагманскую линейку — Xiaomi 13 и 13 Pro.
Фото: ITHome
На мероприятии было показано немало интересных роликов об устройствах. Но один из них глава китайской компании Лей Цзунь придержал эксклюзивно для своего Weibo-аккаунта.
В нём можно увидеть, что сборкой и упаковкой смартфонов серии занимаются не люди, а роботы. Таким образом Xiaomi пытается идти в ногу со временем и свести человеческий фактор на заводе к минимуму.
Напомним, что в основу и Xiaomi 13, и Xiaomi 13 Pro лёг топовый процессор от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2. Помимо этого, их оснастили ещё более качественными камерами, созданными при сотрудничестве с компанией Leica.
Также именно в серии Xiaomi 13 дебютировала MIUI 14. В случае с новинками речь идёт об оболочке, основанной на базе новейшего Android 13.