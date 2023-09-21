Вот что говорят первые обзоры об iPhone 15 и 15 Plus

Вот что говорят первые обзоры об iPhone 15 и 15 PlusЕсть и плюсы, и минусы
Согласно первым обзорам, iPhone 15 Plus всё же сумел установить новые стандарты в нескольких ключевых аспектах.
По словам экспертов, камера с разрешением 48 Мп отлично справляется со съёмкой в условиях недостаточного освещения. Батарея устройства также заслуживает похвалы: она работает дольше, чем у любого другого iPhone из когда-либо тестировавшихся.
Однако не всё так идеально: зарядка идёт медленно, а дисплей имеет устаревшую частоту обновления в 60 Гц.
В то время как большинство современных смартфонов предлагают дисплеи с более высокой частотой обновления, iPhone 15 и 15 Plus остаются на уровне устройств пятилетней давности. Стоит ли это считать значительным недостатком? Каждый ответит для себя сам.
От себя лишь отметим, что эти и другие вопросы стоит рассмотреть перед тем, как принимать решение о покупке нового iPhone 15.