Вот как будет выглядеть самый дешёвый смартфон Xiaomi в 2024 г

Вот как будет выглядеть самый дешёвый смартфон Xiaomi в 2024 гСимпатичненько, ничего не скажешь
Новинка обещает стать самым доступным устройством бренда в 2024 году. После успеха предшественников Redmi A2 и Redmi A2+ 4G, новый смартфон предлагает улучшенные характеристики и свежий дизайн, сохраняя при этом привлекательную цену.
Redmi A3 получит 6.71-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей), пиковую яркость 400 нит и частоту обновления 90 Гц.
Внутри устройства работает процессор MediaTek, дополненный 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1.
Девайс из коробки будет работать на Android 13 (Go Edition), что обещает плавную работу системы даже на бюджетном устройстве.
За фото будут отвечать 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка 10 Вт зарядки через microUSB порт гарантирует быстрое пополнение батареи.
Среди прочих особенностей стоит отметить наличие 3.5 мм аудиоразъема, поддержку двух SIM-карт, 4G, WiFi и Bluetooth 5.0.