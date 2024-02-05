Вот как будет выглядеть самый дешёвый смартфон Xiaomi в 2024 г

Девайс из коробки будет работать на Android 13 (Go Edition), что обещает плавную работу системы даже на бюджетном устройстве.

За фото будут отвечать 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка 10 Вт зарядки через microUSB порт гарантирует быстрое пополнение батареи.

Среди прочих особенностей стоит отметить наличие 3.5 мм аудиоразъема, поддержку двух SIM-карт, 4G, WiFi и Bluetooth 5.0.