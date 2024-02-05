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Опубликовано 05 февраля 2024, 07:00
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Вот как будет выглядеть самый дешёвый смартфон Xiaomi в 2024 г

Симпатичненько, ничего не скажешь
Xiaomi готовит к выпуску новый бюджетный смартфон — Redmi A3.

Новинка обещает стать самым доступным устройством бренда в 2024 году. После успеха предшественников Redmi A2 и Redmi A2+ 4G, новый смартфон предлагает улучшенные характеристики и свежий дизайн, сохраняя при этом привлекательную цену.

Redmi A3 получит 6.71-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей), пиковую яркость 400 нит и частоту обновления 90 Гц.

Внутри устройства работает процессор MediaTek, дополненный 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1.

Вот как будет выглядеть самый дешёвый смартфон Xiaomi в 2024 г
© PassionateGeekz

Девайс из коробки будет работать на Android 13 (Go Edition), что обещает плавную работу системы даже на бюджетном устройстве.

За фото будут отвечать 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка 10 Вт зарядки через microUSB порт гарантирует быстрое пополнение батареи.

Среди прочих особенностей стоит отметить наличие 3.5 мм аудиоразъема, поддержку двух SIM-карт, 4G, WiFi и Bluetooth 5.0.

Источник:PassionateGeekz
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Redmi
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#смартфон
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#XIAOMI