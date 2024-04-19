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Телефоны
Опубликовано 19 апреля 2024, 06:26
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Вот как снимает выдвижная камера новенького Huawei Pura 70 Ultra

Впечатляюще
Huawei накануне представила флагманские смартфоны Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra. Оба устройства получили мощную начинку и камеры.
Вот как снимает выдвижная камера новенького Huawei Pura 70 Ultra
© YouTube

Особое внимание привлекает Pura 70 Ultra, оснащенный выдвижным объективом. Компания продемонстрировала возможности этой камеры. Так, на YouTube-канале Huawei появилось видео, снятое на камеру нового флагмана.

Нарезка из коротких футажей демонстрирует отличную детализацию и естественную глубину резкости, недоступную обычным смартфонным камерам. Видео приятно удивляет натуральной цветопередачей в различных условиях: как при слабом освещении, так и под водой.

Съемка фото также на высоте. Модуль отлично справляется с портретами и прочими сценариями съемки:

© YouTube

Напомним, что ранее компания показала работу камеры при съемке быстро движущихся объектов, например, автомобиля, проносящегося мимо на скорости свыше 300 км/ч.

Huawei Pura 70 Ultra получил основной модуль с выдвижным телескопическим объективом и изменяемой диафрагмой. Также смартфон оснащен сверхширокоугольной камерой (f/2.2) на 40 Мп и зум-объективом с возможностью съемки в разрешении 50 Мп.

Стоимость новинки в Китае начинается от $1380 за версию на 512 ГБ. Модель с 1 ТБ внутренней памяти обойдется в $1520.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Huawei
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#видео
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#смартфон