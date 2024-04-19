Вот как снимает выдвижная камера новенького Huawei Pura 70 Ultra

Вот как снимает выдвижная камера новенького Huawei Pura 70 UltraВпечатляюще
Особое внимание привлекает Pura 70 Ultra, оснащенный выдвижным объективом. Компания продемонстрировала возможности этой камеры. Так, на YouTube-канале Huawei появилось видео, снятое на камеру нового флагмана.
Нарезка из коротких футажей демонстрирует отличную детализацию и естественную глубину резкости, недоступную обычным смартфонным камерам. Видео приятно удивляет натуральной цветопередачей в различных условиях: как при слабом освещении, так и под водой.
Съемка фото также на высоте. Модуль отлично справляется с портретами и прочими сценариями съемки:
Напомним, что ранее компания показала работу камеры при съемке быстро движущихся объектов, например, автомобиля, проносящегося мимо на скорости свыше 300 км/ч.
Huawei Pura 70 Ultra получил основной модуль с выдвижным телескопическим объективом и изменяемой диафрагмой. Также смартфон оснащен сверхширокоугольной камерой (f/2.2) на 40 Мп и зум-объективом с возможностью съемки в разрешении 50 Мп.
Стоимость новинки в Китае начинается от $1380 за версию на 512 ГБ. Модель с 1 ТБ внутренней памяти обойдется в $1520.