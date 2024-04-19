Вот как снимает выдвижная камера новенького Huawei Pura 70 Ultra

Особое внимание привлекает Pura 70 Ultra, оснащенный выдвижным объективом. Компания продемонстрировала возможности этой камеры. Так, на YouTube-канале Huawei появилось видео, снятое на камеру нового флагмана.

Нарезка из коротких футажей демонстрирует отличную детализацию и естественную глубину резкости, недоступную обычным смартфонным камерам. Видео приятно удивляет натуральной цветопередачей в различных условиях: как при слабом освещении, так и под водой.

Съемка фото также на высоте. Модуль отлично справляется с портретами и прочими сценариями съемки: