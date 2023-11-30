Вот как выглядит флагманский Xiaomi Redmi K70 Pro в руках у реальных пользователей

Событие вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, особенно после того, как в китайской Weibo появились первые «живые» фотографии модели K70 Pro.

Эти изображения, предоставленные известным инсайдером Ice Universe, демонстрируют новое устройство с разных сторон. Redmi K70 Pro представлен в трех цветовых решениях: зеленом, черном и белом, но на фотографиях красуется исключительно черная версия.

Говоря о технических характеристиках, Redmi K70 Pro заслуживает внимания благодаря своей производительности и качеству изображения.